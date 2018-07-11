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Озвучена причина неспособности украинской армии начать вторжение в ДНР и ЛНР

11 июля 2018, 09:16 [ «Аргументы Недели» ]

Озвучена причина неспособности украинской армии начать вторжение в ДНР и ЛНР
фото: globallookpress.com

Вооруженные силы Украины не в состоянии «освободить» территории, которые занимают в настоящее время Донецкая и Луганская народные республики. С таким заявлением выступил киевский эксперт Богдан Петренко.

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По мнению аналитика, причиной неспособности ВСУ начать вторжение является то, что они не обладают необходимой для этого мощью. В ближайшем будущем военной победы Киева в зоне конфликта ждать не следует, процитировал Петренко канал «Россиянин в Донбассе» в «Яндекс. Дзен». Автор канала отметил, что данное высказывание эксперта было раскритиковано в украинском сегменте интернета как несоответствующее официальным заявлениям об усилении армии страны.

Боевые действия в Донбассе продолжаются с весны 2014 года. Ранее сообщалось, что в американском Госдепе разрешили ВСУ обстреливать противостоящие Киеву народные республики.

 

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