Озвучена причина неспособности украинской армии начать вторжение в ДНР и ЛНР

Вооруженные силы Украины не в состоянии «освободить» территории, которые занимают в настоящее время Донецкая и Луганская народные республики. С таким заявлением выступил киевский эксперт Богдан Петренко.

По мнению аналитика, причиной неспособности ВСУ начать вторжение является то, что они не обладают необходимой для этого мощью. В ближайшем будущем военной победы Киева в зоне конфликта ждать не следует, процитировал Петренко канал «Россиянин в Донбассе» в «Яндекс. Дзен». Автор канала отметил, что данное высказывание эксперта было раскритиковано в украинском сегменте интернета как несоответствующее официальным заявлениям об усилении армии страны.

Боевые действия в Донбассе продолжаются с весны 2014 года. Ранее сообщалось, что в американском Госдепе разрешили ВСУ обстреливать противостоящие Киеву народные республики.