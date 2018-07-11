Порошенко призвал Путина и Трампа ничего не решать по Украине без Украины
11 июля 2018, 07:22 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Петр Порошенко призвал президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на их предстоящей встрече не решать никакие вопросы по Украине без Украины. Достигнута договоренность, напомним, о встрече Путина и Трампа 16 июля в Хельсинки. За несколько дней до начала саммита американского и российского президентов британская газета Financial Times опубликовала статью Порошенко.
Порошенко пожелал, чтобы Трамп вернул Путина "на верный путь". Украинский президент высказал мнение, что Путин "ждет поражения" Киева, но это не вариант Украины и "никогда им не будет".
"Исходя из нашего согласованного подхода не делать ничего, что касается Украины, без Украины, я желаю господину Трампу успеха в его усилиях, чтобы вернуть Путина на верный путь", — подчеркнул Порошенко.
Президент Украины назвал текущую неделю "украинской", отметив, что в понедельник, 9 июля, в Брюсселе состоялся саммит Украина — ЕС, а сегодня, 11 июля, там открывается встреча лидеров стран НАТО, в которой примут участие и украинские власти. "Эта "украинская неделя" направит мощный сигнал, который услышат и в Брюсселе, и за его пределами — прежде всего в Хельсинки", — подчеркнул Порошенко.
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