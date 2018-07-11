Порошенко призвал Путина и Трампа ничего не решать по Украине без Украины

Президент Украины Петр Порошенко призвал президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на их предстоящей встрече не решать никакие вопросы по Украине без Украины. Достигнута договоренность, напомним, о встрече Путина и Трампа 16 июля в Хельсинки. За несколько дней до начала саммита американского и российского президентов британская газета Financial Times опубликовала статью Порошенко. Помпео рассказал, о чем в рамках встречи будут говорить Путин и Трамп

Порошенко пожелал, чтобы Трамп вернул Путина "на верный путь". Украинский президент высказал мнение, что Путин "ждет поражения" Киева, но это не вариант Украины и "никогда им не будет".​

"Исходя из нашего согласованного подхода не делать ничего, что касается Украины, без Украины, я желаю господину Трампу успеха в его усилиях, чтобы вернуть Путина на верный путь", — подчеркнул Порошенко.

Президент Украины назвал текущую неделю "украинской", отметив, что в понедельник, 9 июля, в Брюсселе состоялся саммит Украина — ЕС, а сегодня, 11 июля, там открывается встреча лидеров стран НАТО, в которой примут участие и украинские власти. "Эта "украинская неделя" направит мощный сигнал, который услышат и в Брюсселе, и за его пределами — прежде всего в Хельсинки", — подчеркнул Порошенко.