На Украине начали готовить детей-диверсантов для «войны на уничтожение России»

На Украине начала работу детская школа диверсантов, выпускники которой, как предполагается, примут участие в вооруженном конфликте с Российской Федерацией. Об открытии учебного заведения объявил украинский политик-националист Дмитрий Ярош.

Ярош отметил, что в будущем его стране придется столкнуться с тяжелыми испытаниями, поэтому националисты решили заняться подготовкой молодого поколения. Оно, по словам политика, поучаствует в «войне на уничтожение России», пишет «Царьград».

Согласно данным, опубликованным в интернете, в школу принимают детей от десяти лет. Из ролика, опубликованного соратниками Дмитрия Яроша, следует, что в заведении обучают обращению со стрелковым оружием, установке мин, оказанию первой медицинской помощи и прочим навыкам, необходимым для диверсионной борьбы.

Ранее в СМИ появился прогноз о том, что украинские спецназовцы подорвут Крымский мост по приказу Минобороны Соединенных Штатов.