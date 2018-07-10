Из пещеры в Таиланде спасли всех детей

Из затопленной пещеры в Таиланде спасателям удалось эвакуировать всех детей. Согласно последней информации, специалисты смогли вывести на поверхность двенадцатого члена детской футбольной команды.

Теперь главной задачей спасателей является эвакуация тренера, который по-прежнему остается в заблокированной пещере, передает Spring News.

Ранее сегодня была запущена финальная фаза эвакуации мальчиков и их преподавателя. Дайверы должны также вывести на поверхность четверых специалистов, которые с момента обнаружения детей находились в пещере вместе с ними и наблюдали за их состоянием.