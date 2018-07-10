Наряд Меган Маркл для крестин принца Луи возмутил поклонников королевской семьи

Накануне в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца в Лондоне состоялись крестины второго сына герцога и герцогини Кембриджских принца Луи. На мероприятии присутствовали принц Гарри и его жена Меган.

Новоиспеченная герцогиня Сассекская прибыла на крестины в платье-футляре цвета хаки, шляпке и лодочках в тон. В руках бывшая актриса держала зеленую сумочку и такого же оттенка перчатки. Многие сочли наряд слишком мрачным для такого счастливого события.

Дело в том, что герцогиня Кэтрин выбрала для крестин сына белоснежное платье и шляпку, ее старшие дети также были одеты в светлые костюмчики. Жена принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз также была вся в белом, а родственницы со стороны Кейт были в нежно-голубых платьях. Некоторые поклонники королевской семьи решили, что Меган Маркл допустила промах еще и потому, что ее юбка была слишком короткой и при ходьбе обнажала колени.