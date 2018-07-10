Наряд Меган Маркл для крестин принца Луи возмутил поклонников королевской семьи
10 июля 2018, 12:14 [ «Аргументы Недели» ]
Накануне в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца в Лондоне состоялись крестины второго сына герцога и герцогини Кембриджских принца Луи. На мероприятии присутствовали принц Гарри и его жена Меган.
Новоиспеченная герцогиня Сассекская прибыла на крестины в платье-футляре цвета хаки, шляпке и лодочках в тон. В руках бывшая актриса держала зеленую сумочку и такого же оттенка перчатки. Многие сочли наряд слишком мрачным для такого счастливого события.
Дело в том, что герцогиня Кэтрин выбрала для крестин сына белоснежное платье и шляпку, ее старшие дети также были одеты в светлые костюмчики. Жена принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз также была вся в белом, а родственницы со стороны Кейт были в нежно-голубых платьях. Некоторые поклонники королевской семьи решили, что Меган Маркл допустила промах еще и потому, что ее юбка была слишком короткой и при ходьбе обнажала колени.
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