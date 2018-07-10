Обнародован прогноз о подрыве Украиной Крымского моста по приказу Пентагона
10 июля 2018, 12:19 [ «Аргументы Недели» ]
Одной из целей украинских диверсантов после начала войны с Российской Федерацией станет Крымский мост. Такой прогноз содержится в заметке, опубликованной отечественными интернет-СМИ.
Издание «Свободная пресса» пишет, что военнослужащие сил Специальных операций соседнего государства в настоящее время проходят обучение на занятиях, которые проводят инструкторы из Соединенных Штатов. Цель тренировок - совершенствование методов диверсионной борьбы.
В американском Минобороны полагают, что вооруженный конфликт между Россией и Украиной неизбежен, говорится в материале. Его автор прогнозирует, что в случае войны украинские военные проведут ряд диверсий по приказу Пентагона. Среди них – подрыв Крымского моста.
Ранее сообщалось, что киевские силовики, попавшие в плен к ополченцам Донбасса, выдали планы Украины по оккупации южных регионов России.
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