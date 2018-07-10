Обнародован прогноз о подрыве Украиной Крымского моста по приказу Пентагона

Одной из целей украинских диверсантов после начала войны с Российской Федерацией станет Крымский мост. Такой прогноз содержится в заметке, опубликованной отечественными интернет-СМИ.

Издание «Свободная пресса» пишет, что военнослужащие сил Специальных операций соседнего государства в настоящее время проходят обучение на занятиях, которые проводят инструкторы из Соединенных Штатов. Цель тренировок - совершенствование методов диверсионной борьбы.

В американском Минобороны полагают, что вооруженный конфликт между Россией и Украиной неизбежен, говорится в материале. Его автор прогнозирует, что в случае войны украинские военные проведут ряд диверсий по приказу Пентагона. Среди них – подрыв Крымского моста.

Ранее сообщалось, что киевские силовики, попавшие в плен к ополченцам Донбасса, выдали планы Украины по оккупации южных регионов России.