Российский спелеолог высоко оценил спасательную операцию в пещере Таиланда

Спелеолог оценил проведение спасательной операции в пещере на севере Таиланда, где оказалась заблокирована футбольная команда. Сегодня началась третья фаза операции по выводу детей на поверхность.

Председатель совета Российского союза спелеологов Геннадий Самохин отметил, что армия Таиланда, которая занимается эвакуацией, демонстрирует высокий профессионализм в крайне непростых условиях. По его словам, вода в пещере мутная, сифоны очень узкие, а течение довольно сильное. В разговоре с RT специалист отметил, что весь процесс был организован правильно.

Геннадий Самохин выразил надежду на то, что все "пленники" будут в скором времени спасены.