Маск доставил в Таиланд мини-субмарину для спасения детей

Всемирно известный канадский предприниматель и инженер Илон Маск сообщил, что в Таиланд была доставлена мини-субмарина, сконструированная специально для спасения детей из пещеры Кхао Луанг.

Миллиардер сообщил, что устройство полностью готово к использованию и находится в пещере. Более того, Маск лично присутствовал в пещере номер три, где заблокированы дети.

Как сообщает "Газета.Ru", мини-субмарина создана из составных частей ракеты. Она получила название "Лесной вепрь" в честь футбольной команды, заточенной в пещере. Илон Маск сообщил, что намерен оставить подводную лодку в Таиланде, так как в будущем она может вновь пригодиться.