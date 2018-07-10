В Таиланде спасателям осталось эвакуировать 4 детей и их тренера

В Таиланде спасатели-дайверы сегодня начали новую фазу операции по эвакуации заблокированных в затопленной пещере детей из футбольной команды и их тренера. В пещере остались четверо подростков и их 25-летний тренер. Медики выявили признаки инфекции у всех спасенных из пещеры в Таиланде детей

Спасатели будут пытаться эвакуированы всех пятерых. Если не получится, тренеру придется еще ночь пробыть в пещере. Ранее спасатели в ходе эвакуации вызволяли по четыре человека.

Восемь детей госпитализированы. Родителей к подросткам пока не допускают. В госпитале освобожденных детей осмотрели врачи, провели диагностику. Медики выявили у всех спасенных из пещеры детей признаки инфекции. Это выяснилось после получения первых результатов анализов крови бывших "пленников". Дети еще неделю пролежат в больнице.

В целом все восемь юных футболистов находятся в хорошем состоянии. Лица детей пока никому не показывают.