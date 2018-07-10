В Таиланде спасателям осталось эвакуировать 4 детей и их тренера
10 июля 2018, 09:12 [ «Аргументы Недели» ]
В Таиланде спасатели-дайверы сегодня начали новую фазу операции по эвакуации заблокированных в затопленной пещере детей из футбольной команды и их тренера. В пещере остались четверо подростков и их 25-летний тренер.
Спасатели будут пытаться эвакуированы всех пятерых. Если не получится, тренеру придется еще ночь пробыть в пещере. Ранее спасатели в ходе эвакуации вызволяли по четыре человека.
Восемь детей госпитализированы. Родителей к подросткам пока не допускают. В госпитале освобожденных детей осмотрели врачи, провели диагностику. Медики выявили у всех спасенных из пещеры детей признаки инфекции. Это выяснилось после получения первых результатов анализов крови бывших "пленников". Дети еще неделю пролежат в больнице.
В целом все восемь юных футболистов находятся в хорошем состоянии. Лица детей пока никому не показывают.
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