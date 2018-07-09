//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Николай Басков заявил, что знает жениха Ольги Бузовой
- Безработный Дмитрий Тарасов хочет скорее продать квартиру, где жил с Бузовой
- Украина не будет участвовать в детском "Евровидении"
- Эвелина Бледанс не скрывает новый роман с молодым актером
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Первая леди США будет сопровождать Трампа в Хельсинки
9 июля 2018, 22:19 [ «Аргументы Недели» ]
Первая леди США Меланья Трамп будет сопровождать своего супруга, американского президента Дональда Трампа в ходе его поездки в Финляндию на встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
«Во время поездки в Финляндию на саммит с президентом России Дональда Трампа будет сопровождать супруга», - сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем. Детали программы первой леди США в этой поездке пока не раскрываются.
Встреча российского президента Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом состоится 16 июля в Хельсинки. Президенты намерены обсудить возможные перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки, сообщает РИА Новости.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
В официальном журнале ЕС опубликовали решение о продлении санкций в отношении РФ
//Новости Гнездо.ру
//В мире
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Туризм
В Турции теперь разрешено посещать подземные города первых христиан
//Общество
Реакция Одессы на проигрыш России хорватам заставила бояться туристку из Москвы
//В мире
Киев боится, что Путин и Трамп о чем-нибудь договорятся у него за спиной
//Новости партнеров
//В мире
//Спорт
//live
Дождусь ли вылета сборной Англии? Недостойные могут занять достойное место!
//Общество
В Подмосковье, чтобы попасть на кладбище, люди вынуждены ползти под поездами
//Новости СМИ2
//В мире
В Госдуме ответили на обвинение о причастности России к отравлению в Эймсбери
//В мире
//Общество
Обвиняемого в подготовке диверсий на территории Крыма, хотят посадить на 10 лет
//Общество
//Новости Redtram
//В мире
//В мире
//Спорт
Врач сборной России по поводу обвинения в употреблении допинга: "чушь собачья"
//Футбол
Огнен Вукоевич отстранен от работы со сборной Хорватии на ЧМ
//Спорт
Немецкая пресса обвиняет российских футболистов в применении аммиака
//В мире
Китайские строители несут угрозу человечеству, заявили ученые
//Общество
Иностранные болельщики констатируют: Чемпионат мира в России убийственно хорош
//Общество
//В мире
//Политика
Украина ответила на высказывания британских СМИ о лозунге «Слава Украине»
//Общество
//Общество