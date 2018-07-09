Первая леди США будет сопровождать Трампа в Хельсинки

Первая леди США Меланья Трамп будет сопровождать своего супруга, американского президента Дональда Трампа в ходе его поездки в Финляндию на встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

«Во время поездки в Финляндию на саммит с президентом России Дональда Трампа будет сопровождать супруга», - сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем. Детали программы первой леди США в этой поездке пока не раскрываются.

Встреча российского президента Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом состоится 16 июля в Хельсинки. Президенты намерены обсудить возможные перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки, сообщает РИА Новости.