Эксперт прокомментировал решение Джонсона уйти в отставку

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал отставку министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, принятую сегодня Терезой Мэй. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку

«На самом деле команда Терезы Мэй просто посыпалась. После инцидента в Солсбери стало ясно, что с нынешним кабинетом министров творится что-то неладное. Видимо, сказалось отсутствие политического опыта у Терезы Мэй. Может, она была неплохим министром внутренних дел. Но, будучи премьер-министром, она наделала достаточное количество ошибок для того, чтобы накопить критическую массу – перед отставкой. В ее окружении это поняли и решили покинуть корабль, не дожидаясь бегства крыс», - прокомментировал эксперт вторую отставку за сутки в британском правительстве.

Алексей Мухин также отметил, что Великобритании «давно не везет с премьер-министрами». Аналитик считает, что действия последних глав правительства Великобритании ведут лишь к снижению веса страны на международной арене, сообщает RT.