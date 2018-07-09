Дочь Березовского рассказала о странных вещах после смерти отца в Лондоне

Дочь Бориса Березовского дала интервью после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и двух британских жителей, отравленных якобы "Новичком". Власти Великобритании до сих пор не назвали причину смерти российского олигарха.

Напомним, тело Бориса Березовского было обнаружено в ванной его особняка в пригороде Лондона. Специальный судья, назначаемый в Великобритании в случае, когда причина смерти точно не выяснена — коронер — должен был в приговоре развеять сомнения. Но приговор он вынес открытым, то есть таким, что вопрос о причинах смерти открыт.

Интервью Елизаветы Березовской обсуждали в программе "Вести недели". Дочь олигарха уверена, что отец был убит. Она не верит ни британской полиции, ни британским экспертам.

Березовская вспомнила, как тайно следили за ней британские спецслужбы после гибели отца. "Сразу после папиной смерти у меня стал очень плохо работать мобильный телефон, а электронной почтой я в первые несколько дней совсем не могла пользоваться — на экране все прыгало", — рассказала Елизавета. По ее признанию, в полиции ее уверяли в непричастности к ее гаджетам.

Березовская познакомилась с уникальным немецким профессором, который привел ей убедительные доводы, что Бориса Абрамовича убили.

Дочь олигарха удивлена, почему охранник дома отца не включал сигнализацию, когда покидал работу, хотя это входило в его обязанности.

И есть очень важное обстоятельство, которое Елизавета Березовская считает существенным. Борис Березовский был найден мертвым в субботу. В понедельник он собирался покинуть Лондон и улетать в Израиль. Возвращаться в Англию Березовский вообще не планировал.