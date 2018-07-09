Стало известно имя нового британского министра по вопросам Brexit

Утром в понедельник, 9 июня, стало известно имя нового британского министра по вопросам выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза. Ранее вышеуказанный высокий пост покинул Дэвид Дэвис.

Теперь вопросами Brexit в Великобритании будет заниматься Доминик Рааб, который ранее находился на должности министра по делам жилищного строительства. Как уточняет RT , соответствующую информацию ранее сегодня предоставили в канцелярии премьер-министра страны Терезы Мэй.

Подчеркивается, что королева Великобритании Елизавета II уже утвердила кандидатуру Рабба на этот пост.