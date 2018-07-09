В Киеве разработали план по отторжению от Российской Федерации ее южных регионов. Об этом стало известно сражающимся против Вооруженных сил Украины ополченцам Донецкой и Луганской народных республик.

По словам военных ВСУ, попавших в плен к защитникам Донбасса, власти соседнего государства мечтают объявить Украину правопреемницей существовавшей с 1917-го по 1920 годы УНР и отобрать у России ряд территорий. Среди них Воронежская и Ростовская области, Краснодарский край.

В материале, опубликованном «Русской весной», говорится, что данные планы следует воспринимать серьезно. Согласно сведениям издания, к реализации своего замысла Киев готовится со всей тщательностью. В частности, украинская сторона наращивает мощь своей армии, в чем ей активно помогают поставляющие оружие Соединенные Штаты.

Авторы статьи не исключают, что в будущем Украина восстановит утраченный в 1990 годы ядерный статус. По мнению специалистов, страна обладает всеми необходимыми для этого возможностями.

Ранее сообщалось, что в Киеве признали неизбежность военного конфликта с Россией. Такое заявление сделал украинский парламентарий Игорь Луценко.