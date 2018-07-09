Самолет Ким Чен Ына заметили на территории РФ

В понедельник был замечен личный самолёт лидера КНДР во Владивостоке. На нём могли прилететь чиновники, которые занимаются подготовкой к возможной поездке Ким Чен Ына на Восточный экономический форум (ВЭФ).

Как передаёт южнокорейское агентство Yonhap, борт пробыл в аэропорт около трех часов. Далее он вылетел в Пхеньян. Присутствовал ли в самолете глава Северной Кореи ещё неизвестно. Как сообщают источники агентства, Владивосток могли посетить северокорейские чиновники, которые ведут подготовку к возможной поездке лидера КНДР на ВЭФ в сентябре.

Ранее российские власти приглашали Ким Чен Ына посетить Россию с визитом и принять участие в форуме. Официального ответа Пхеньян пока не дал, сообщает ТАСС.