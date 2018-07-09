СМИ: в Таиланде вновь начали эвакуировать людей из пещеры Кхао Луанг

Утром в понедельник, 9 июля, в Таиланде возобновилась эвакуация девяти человек, которые остаются в пещере Кхао Луанг. Данную информацию ранее сегодня предоставили средства массовой информации.

К настоящему моменту не сообщается, какое количество "пленников" будет выведено из пещеры на этот раз, передает агентство Reuters.

Напомним, что накануне в спасательной операции принимали участие 90 водолазов. Им пришлось преодолеть около 4 километров затопленных путей. Были эвакуированы четверо детей, которых впоследствии доставили в больницу. Их состояние уже стабилизировалось.