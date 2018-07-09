В Турции сегодня состоится церемония инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана

В понедельник, 9 июля, в столице Турции Анкаре состоится церемония инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана, который ранее в рамках выборов в стране набрал наибольшее количество голосов избирателей.

Официальный представитель лидера республики Ибрагим Калын отметил, что Эрдоган в 16.30 принесет присягу в Великом национальном собрании Турции, а затем отправится в мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка в Аныткабире, передает "Экономика сегодня".

В 18.00 в резиденции президента страны состоится официальная церемония перехода к президентской форме правления, а затем начнется торжественный ужин. Как сообщает ТАСС, на мероприятии будут присутствовать высокопоставленные гости, в частности российский премьер-министр Дмитрий Медведев.