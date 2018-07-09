ПВО Сирии подбили израильский военный самолет, атаковавший Хомс

Сирийские ПВО в минувшее воскресенье не только отразили атаку Израиля по авиабазе Тифор (Т-4) в провинции Хомс, но и подбили один израильский военный самолет. Представители армии Израиля пока не комментировали информацию о возможной причастности к атаке на авиабазу в Сирии. В Госдуме рассказали о тренировках Су-57 на американских F-35 в Сирии

По данным агенства SANA, в результате атаки израильтян, в результате атаки убитых и раненых нет, но нанесен материальный ущерб. Отмечается, что сирийские ПВО при атаке авиабазы израильской авиацией перехватили и сбили несколько ракет, подбили один из самолетов ВВС Израиля и принудили остальные покинуть воздушное пространство Сирийской Арабской Республики.

Израильская армия в начале июля усилила свою группировку в районе Голанских высот в связи с возобновившимися боевыми действиями в соседней САР.