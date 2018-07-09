В Эймсбери скончалась отравленная нервно-паралитическим веществом женщина

Британская полиция минувшим вечером, 8 июля, сообщила о кончине женщины, отравленной нервно-паралитическим веществом в британском Эймсбери. Речь идет о матери троих детей, 44-летней Доне Сторджесс.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что она шокирована данной новостью и уже направила семье покойной свои соболезнования, передает kp.ru.

Руководитель британской контртеррористической полиции Нейл Басу отметил, что детективы будут тщательно изучать все обстоятельства случившегося, соберут все необходимые улики для того, чтобы выяснить, как два гражданина Британии могли отравиться нервно-паралитическим веществом, отмечает Sky News.