Ученым удалось снять на видео рыбу-призрака из Маранской впадины

Марианская впадина по праву считается одним из самых загадочных мест на земле. Она как магнит притягивает к себе исследователей, но изучить ее по-настоящему пока не удается никому. Сложно поверить, но космос в наше время проще исследовать, чем такие глубины. За пределами Земли побывало много людей, а на дно желоба погружались всего лишь трое храбрецов.

Но люди нашли выход из положения, на дно Марианского желоба спускаются беспилотные исследовательские аппараты. Их данные каждый раз преподносят ученым очередной сюрпризы. На, казалось бы, невозможной для существования жизни глубине, прекрасно существуют самые удивительные виды флоры и фауны.

Ученым удалось снять на видео рыбу семейства афионовых, которая обитает на глубине 2000-6000 метров. Ее туловище длиной всего 10 сантиметров, покрыто прозрачной кожей и не имеет чешуи, поэтому она и получила название "призрака". Благодаря своей прозрачной, студенистой коже, на которой нет чешуи, и ее сильно уменьшенным глазам, многие пользователи прозвали ее Каспером. В отличие от других рыб у нее отсутствует плавательный пузырь.

Ранее сообщалось о планах известного путешественника Федора Конюхова стать еще одним человеком, которому удалось погрузиться на дно Марианской впадины на специальном батискафе.