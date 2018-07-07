Тереза Мэй пригрозила отправить правительство в отставку

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пригрозила отправить в отставку всех министров, которые попытаются сорвать ранее согласованный план по плавному выходу Британии из Евросоюза.

«Пока мы прорабатывали нашу позицию по Brexit, я позволяла коллегам по кабинету выражать личную позицию. Теперь, когда предложение согласовано, дела обстоят иначе. Наступает момент нести коллективную ответственность», - заявила Тереза Мэй на заседании британского кабмина.

Британские СМИ отметили, что в первую очередь угроза увольнения относится к главе британского МИД Борису Джонсону, который ранее называл положения по условиям выхода Великобритании из ЕС «сумасшедшими», сообщает РИА Новости.