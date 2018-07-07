Тереза Мэй пригрозила отправить правительство в отставку
7 июля 2018, 09:19 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пригрозила отправить в отставку всех министров, которые попытаются сорвать ранее согласованный план по плавному выходу Британии из Евросоюза.
«Пока мы прорабатывали нашу позицию по Brexit, я позволяла коллегам по кабинету выражать личную позицию. Теперь, когда предложение согласовано, дела обстоят иначе. Наступает момент нести коллективную ответственность», - заявила Тереза Мэй на заседании британского кабмина.
Британские СМИ отметили, что в первую очередь угроза увольнения относится к главе британского МИД Борису Джонсону, который ранее называл положения по условиям выхода Великобритании из ЕС «сумасшедшими», сообщает РИА Новости.
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