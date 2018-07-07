Экс-министр обороны Украины рассказал о перспективах по Крыму и Донбассу

Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко поведал о возможных перспективах попыток вернуть Крым в состав Украины силовыми методами, а также о «неофициальном плане» по Донбассу. В Киеве мечтают о том, как "мощный украинский солдат заходит в Москву"

«Если бы Украина избрала президента, который начнет силой отбирать Крым… санкции с России снимут, и введут их против нас. На этом Украина закончится», - отметил он в интервью.

Гриценко также рассказал о существовании определенного плана по возвращению Донбасса под контроль Киева и прекращению конфликта на его территории. По словам экс-министра, этот «неофициальный план» не предусматривает силовых вариантов решения ситуации на Донбассе.

«Почему его не реализовывают? По двум причинам. Первая – план рассчитан на три-пять лет. Его реализацию не будут согласовывать с властями, которым осталось меньше года. Вторая причина – неспособность действующих властей Украины держать слово. Не только перед своими гражданами, но и перед партнерами. Поэтому при нынешнем президенте план не запустят», - уверен он.

Анатолий Гриценко также высказал мнение, что действующий украинский президент Петр Порошенко «потерял шанс» на переизбрание, сообщает RT.