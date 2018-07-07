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Экс-министр обороны Украины рассказал о перспективах по Крыму и Донбассу
7 июля 2018, 07:09 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко поведал о возможных перспективах попыток вернуть Крым в состав Украины силовыми методами, а также о «неофициальном плане» по Донбассу.
«Если бы Украина избрала президента, который начнет силой отбирать Крым… санкции с России снимут, и введут их против нас. На этом Украина закончится», - отметил он в интервью.
Гриценко также рассказал о существовании определенного плана по возвращению Донбасса под контроль Киева и прекращению конфликта на его территории. По словам экс-министра, этот «неофициальный план» не предусматривает силовых вариантов решения ситуации на Донбассе.
«Почему его не реализовывают? По двум причинам. Первая – план рассчитан на три-пять лет. Его реализацию не будут согласовывать с властями, которым осталось меньше года. Вторая причина – неспособность действующих властей Украины держать слово. Не только перед своими гражданами, но и перед партнерами. Поэтому при нынешнем президенте план не запустят», - уверен он.
Анатолий Гриценко также высказал мнение, что действующий украинский президент Петр Порошенко «потерял шанс» на переизбрание, сообщает RT.
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