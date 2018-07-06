Украина жалуется на бракованные американские Javelin
6 июля 2018, 17:21 [ «Аргументы Недели» ]
Глава украинского оборонного конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев в письме главе СНБО Украины Александру Турчинову пожаловался на качество американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.
В письме сообщается, что Javelin дают сбои, требуется их тщательная проверка. У некоторых двигателей заканчивается срок эксплуатации, но перед тем, как доставить их на Украину, США продлили его. Как отмечается, это может привести к гибели украинских военных.
Среди прочих недостатков поставленных Украине комплексов называется небольшая дальность стрельбы – до 2,5 тыс. метров; трудности в эксплуатации при плохих погодных условиях; необходимость привлекать иностранных специалистов к обслуживанию Javelin, ремонту и модернизации, а также достаточно большая стоимость как самого комплекса, так и его обслуживания, сообщает "Военное обозрение".
В связи с вышеперечисленными проблемами, Коростелев предлагает секретарю СНБО рассмотреть возможность приоритетного оснащения армии украинскими ПТРК.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес