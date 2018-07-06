Украина жалуется на бракованные американские Javelin

Глава украинского оборонного конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев в письме главе СНБО Украины Александру Турчинову пожаловался на качество американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

В письме сообщается, что Javelin дают сбои, требуется их тщательная проверка. У некоторых двигателей заканчивается срок эксплуатации, но перед тем, как доставить их на Украину, США продлили его. Как отмечается, это может привести к гибели украинских военных.

Среди прочих недостатков поставленных Украине комплексов называется небольшая дальность стрельбы – до 2,5 тыс. метров; трудности в эксплуатации при плохих погодных условиях; необходимость привлекать иностранных специалистов к обслуживанию Javelin, ремонту и модернизации, а также достаточно большая стоимость как самого комплекса, так и его обслуживания, сообщает "Военное обозрение".

В связи с вышеперечисленными проблемами, Коростелев предлагает секретарю СНБО рассмотреть возможность приоритетного оснащения армии украинскими ПТРК.