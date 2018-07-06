Бойцы ДНР уничтожили из гранатометов нарушившие «хлебное перемирие» силы ВСУ

В Донбассе бойцы ДНР уничтожили ДОТ Вооруженных сил Украины, обстреливавший позиции защитников республики во время действия «хлебного перемирия». Информация об этом опубликована в отечественной блогосфере.

Канал «Русский бастион» в «Яндекс. Дзен» пишет, что вечером 3 июля засевшие в деревянном ДОТе солдаты 54-й бригады ВСУ открыли огонь по ополченцам из стрелкового оружия. В ответ последние применили гранатометы. В результате конструкция была уничтожена, на данный момент известно о гибели одного украинского военнослужащего.

Перемирие, объявленное по случаю сельскохозяйственных работ, начало действовать в зоне конфликта в Донбассе 1 июля. Ранее в пятницу сообщалось о том, что в интернете появилось видео, на котором запечатлена работа украинского снайпера, атаковавшего защитников Донецкой народной республики.