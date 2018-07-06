Порошенко доволен решением ЕС продлить антироссийские санкции

Президент Украины Пётр Порошенко доволен решением Евросоюза продлить экономические санкции в отношении России. Порошенко приветствовал продление антироссийских санкций. Он пообещал помочь лидерам стран ЕС выработать стратегию "противодействия российской угрозе", - сообщает svpressa.ru. Эксперт прокомментировал продление санкций ЕС против России

Президент Украины собрался в Европу и перед визитом написал в Facebook: "На следующей "Украинской" неделе в Брюсселе продолжу работу с лидерами ЕС и евроатлантического сообщества по выработке стратегии противодействия российской угрозе. Вместе мы непобедимы!"

Совет стран-участников Европейского союза принял решение продлить экономические санкции против России еще на полгода – до 31 января 2019 года из-за невыполнения минских соглашений.

Решение о продлении антироссийских санкций лидеры стран ЕС приняли на саммите в Брюсселе в конце июня. За действие ограничений проголосовали 28 стран-участниц ЕС.

Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев тогда высказался по этому поводу: "Нынешнее решение ЕС, увы, не про Россию, а про Украину. Де-факто ей и далее позволяется саботировать выполнение Минских соглашений в угоду геополитическим амбициям антироссийски настроенной части Евросоюза".