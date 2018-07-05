В руководстве республики Венесуэла крайне негативно отреагировали на идею американского президента Дональда Трампа о возможности военной интервенции США на территорию боливарианской республики.

Ранее стала известна информация о том, что президент США Дональд Трамп, обсуждая санкции против Венесуэлы, интересовался у своих советников возможностью военного вторжения в республику.

«Они даже не знают, как потом будут выбираться. Они будут глотать пыль, если попытаются ступить на нашу родину. Мы станем для них еще одним Вьетнамом, их кошмаром», - заявил председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосадо Кабельо.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро также отреагировал на угрозу вторжения со стороны США. Он призвал армию ни на секунду не ослаблять боевую готовность.

МИД РФ выступил по этому поводу с заявлением, что российская сторона считает неприемлемым силовой сценарий в Венесуэле, сообщает РИА Новости.