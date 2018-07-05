В МИД России призвали запретить США проводить соревнования
5 июля 2018, 22:31 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила международным спортивным федерациям отказать США в праве на проведение соревнований в связи с визовой политикой Штатов.
«Невыдача виз нашим спортсменам, которые имеют официальные приглашения на мероприятия – очевидная дискриминация и спортсменов, и страны, и, конечно, удар по международному спорту», - заявила Мария Захарова на брифинге.
По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, в России фактически заблокирован процесс выдачи американских виз. И обычные российские туристы, и спортсмены вынуждены ожидать визовых собеседований порой по десять месяцев. Мария Захарова предположила, что таким образом США либо избавляются от соперников, либо стараются привлечь внимание к политике – смешивают спорт и политику.
«Пока такое положение не изменится, предлагаем международным спортивным федерациям воздержаться от предоставления США права на проведение соревнований», - призвала Мария Захарова.
Она также привела в пример, что в апреле этого года отказ получила сборная России по вольной борьбе, а в июне – российские команды по конному и парусному спорту, сообщает Lenta.ru.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес