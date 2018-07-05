Политолог Владимир Джаралла прокомментировал озвученный в Киеве «идеальный» сценарий: либо Москва добровольно возвращает Крым и Донбасс, либо «в Москву заходит мощный украинский солдат». В Киеве мечтают о том, как "мощный украинский солдат заходит в Москву"

Эту идею высказал сегодня в Киеве советник главы МВД Украины Иван Варченко. И он же признал, что считает такой «блестящий сценарий» желательным, но оторванным от жизни.

«Заявления украинских политиков следует анализировать уже не политическим экспертам, а психиатрам, специалистам в области шизофрении. Понятно, что все это относится к разряду больных фантазий. Другой ассоциации после прочтения подобных заявлений не возникает», - высказался по этому поводу крымский политолог Владимир Джаралла.

«Украина уничтожила сама себя. Подобные заявления – это пузырьки с неприятным ароматом на этом политическом болоте. А по сути и говорить не о чем», - приводит мнение политолога РИА Новости.