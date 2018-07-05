В ЮАР львы загрызли браконьеров, покусившихся на носорогов

В заповеднике на юге ЮАР львы растерзали одного или нескольких браконьеров, проникших на территорию, чтобы поохотиться за ценными рогами носорогов. Об этом инциденте сообщил хозяин заповедника.

Ник Фокс, владелец заповедника Sibuya, расположенного недалеко от города Кентон-он-Си на юге ЮАР, сообщил, что в ночь с 1 на 2 июля на охраняемую природную территорию проникла группа браконьеров как минимум из трех человек. «Судя по вооружению и оснащению, банда собиралась убивать носорогов и спиливать их рога», - рассказал Фокс.

Охранник заповедника слышал шум со стороны участка, где обитает прайд львов, но не придал ему значения. Однако позже гид, сопровождавший туристов, обнаружил на земле разодранный рюкзак и растерзанные человеческие останки.

К месту происшествия прибыли полицейские и сотрудники подразделения по борьбе с браконьерством, однако им удалось обследовать территорию только вчера днем. Пока правоохранителям не удалось точно выяснить, сколько браконьеров было растерзано львами, сообщает РИА Новости.