В ДНР узнали о подготовке украинских войск к нанесению новых ударов по Донбассу
5 июля 2018, 17:16 [ «Аргументы Недели» ]
Вооруженные силы Украины готовятся нанести новые удары по населенным пунктам, расположенным на востоке страны. Соответствующее заявление на брифинге для журналистов сделал Даниил Безсонов, спикер армии ДНР.
По словам представителя ополченцев, в настоящее время киевские силовики стягивают тяжелые вооружения в район села Елизаветовка. Дислоцированная там 28-я бригада ВСУ планирует атаковать мирных жителей Донбасса, узнали в ДНР. Безсонов добавил, что противник активно противодействует осуществляемой беспилотниками ОБСЕ авиаразведке, которая может зафиксировать факты переброски вооружений.
Ранее в четверг СМИ процитировали украинского политика Юлию Тимошенко, заявившую, что президент страны Петр Порошенко намерен развязать в Донбассе полномасштабную войну с целью срыва выборов главы государства, намеченных на весну следующего года.
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