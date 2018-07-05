В ДНР узнали о подготовке украинских войск к нанесению новых ударов по Донбассу

Вооруженные силы Украины готовятся нанести новые удары по населенным пунктам, расположенным на востоке страны. Соответствующее заявление на брифинге для журналистов сделал Даниил Безсонов, спикер армии ДНР.

По словам представителя ополченцев, в настоящее время киевские силовики стягивают тяжелые вооружения в район села Елизаветовка. Дислоцированная там 28-я бригада ВСУ планирует атаковать мирных жителей Донбасса, узнали в ДНР. Безсонов добавил, что противник активно противодействует осуществляемой беспилотниками ОБСЕ авиаразведке, которая может зафиксировать факты переброски вооружений.

Ранее в четверг СМИ процитировали украинского политика Юлию Тимошенко, заявившую, что президент страны Петр Порошенко намерен развязать в Донбассе полномасштабную войну с целью срыва выборов главы государства, намеченных на весну следующего года.