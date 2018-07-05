Озвучены причины скорого распада противостоящего России блока НАТО
5 июля 2018, 16:39 [ «Аргументы Недели» ]
Североатлантический альянс, представители которого неоднократно называли Россию врагом, в скором времени ждет распад. Такое мнение высказано британской прессой.
Западные обозреватели, процитированные сайтом «Русская весна», отмечают, что НАТО неизбежно развалится, так как в ЕС не видят смысла в существовании альянса, который перестал отвечать требованиям «европейской архитектуры безопасности». Кроме того, государства Европы недовольны тем, что их союзник по блоку - Соединенные Штаты – требуют увеличить расходы на оборону.
Ранее на этой неделе сообщалось, что американский президент Дональд Трамп разослал письма руководителям ряда стран, входящих в НАТО. В посланиях глава Белого дома подверг критике своих зарубежных коллег за то, что они направляют слишком мало средств на финансирование альянса.
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