Североатлантический альянс, представители которого неоднократно называли Россию врагом, в скором времени ждет распад. Такое мнение высказано британской прессой.

Западные обозреватели, процитированные сайтом «Русская весна», отмечают, что НАТО неизбежно развалится, так как в ЕС не видят смысла в существовании альянса, который перестал отвечать требованиям «европейской архитектуры безопасности». Кроме того, государства Европы недовольны тем, что их союзник по блоку - Соединенные Штаты – требуют увеличить расходы на оборону.

Ранее на этой неделе сообщалось, что американский президент Дональд Трамп разослал письма руководителям ряда стран, входящих в НАТО. В посланиях глава Белого дома подверг критике своих зарубежных коллег за то, что они направляют слишком мало средств на финансирование альянса.