Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о национальной безопасности страны. Согласно этому документу, расходы на оборонный сектор должны составлять не меньше 5% от запланированного ВВП.

Новый закон также устанавливает, что финансирование украинских оборонных сил должно составлять как минимум 3% от ВВП страны. Кроме того, закон предполагает гражданский контроль сектора безопасности и обороны. Украинские высокопоставленные чиновники, а также общественность смогут контролировать, куда направляется финансирование, за исключением проектов под грифом государственной тайны.

Как заявил Петр Порошенко, по новому закону Вооруженные силы Украины и весь сектор безопасности страны «будут в полной мере соответствовать критериям» членства в НАТО. Подписанный сегодня закон о национальной безопасности открывает новые возможности для сотрудничества Украины с союзниками (прежде всего с США), цитирует RT.