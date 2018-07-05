Стало известно о плане Киева по сдаче ДНР и ЛНР новых территорий Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко рассматривает возможность введения военного положения в стране и отмены выборов главы государства, намеченных на весну 2019 года. Такое заявление сделала Юлия Тимошенко.

По словам главы партии «Батькивщина» процитированной сайтом «Новороссия», план украинского лидера предусматривает сдачу самопровозглашенным ДНР и ЛНР новых территорий в Донбассе и возобновление полномасштабной войны в регионе. Это позволит Порошенко отменить выборы, отметила Тимошенко. Согласно ее утверждению, в настоящее время представители президента обсуждают данный сценарий с властями народных республик.

Вооруженное противостояние на востоке Украины между армией страны и ополченцами, отстаивающими независимость Донбасса, продолжается с весны 2014 года. В настоящее время в зоне конфликта действует режим перемирия, установленный в связи с сельскохозяйственными работами.