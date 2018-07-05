В Австрии назревает новое экономическое чудо

Австрийский парламент намерен разрешить увеличение продолжительности рабочего дня до 12 часов в день и 60 часов в неделю. Власти страны надеются тем самым увеличить количество рабочих мест и совершить промышленный рывок.



Правда, декларируется, что это трудовое нововведение будет исключительно добровольным. Тем не менее профсоюзы уже забили тревогу, что такой режим работы существенно отразится на здоровье трудящихся.



По этому поводу в Вене прошла массовая акция протеста, и профсоюзы будут противостоять принятию этой правительственной инициативы.



Российские же трудящиеся пока менее организованно чем австрийцы протестуют против повышения пенсионного возраста, которое тоже сулит сказочные блага в будущем. Видимо, чудо обмана и самообмана одинаково для простых людей в любой стране мира.



