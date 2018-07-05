Уехавшая из России Евгения Чирикова теперь недовольна властями Эстонии

Потрепавшая нервы российским властям общественный деятель Евгения Чирикова, пытавшаяся защитить химкинский лес от последствий урбанизации и сделавшая себе на этом некоторый PR-капитал, вовремя сгинула со своей семьёй за пределы страны, когда речь встала об источниках финансирования её деятельности и откровенных угрозах жизни и безопасности. На днях она опубликовала открытое письмо президенту Эстонии.



С лёгкостью поменяв свою историческую родину на Эстонию, что ближе к Европе и её ценностям, Чирикова, вероятно, наивно полагала, что её и членов её семьи встретят там с распростертыми объятьями. Но эстонские власти оказались неумолимы в плане стандартных требований ко всем мигрантам, особенно что касается владения государственным языком. В итоге Чирикова со своими домочадцами с переменным успехом вынуждена изучать вместо своего родного русского, на котором она поливала грязью, может иногда и справедливо, действующую в стране власть, эстонский язык, освоение которого проходит, видимо, не столь успешно, как хотелось.



В своем письме президенту Эстонии, который вряд ли его будет читать, русская правозащитница сыплет комплимента своей новой родине и в то же время жалуется на трудности адаптации и расходы на обучение и оплату кружков. Она сама же признаёт, что вывезя ребёнка в чужую страну, загнала его в угол и обрекла на одиночество.



Словом, наивное, комплиментарное письмо Чириковой в никуда вызывает не столько жалость, сколько презрение к таким вот экспатам, которые, обгадив свою родину, пытаются найти ей замену. А замены нету. И сюда вернуться оплеванной гордость не позволяет. А защищать эстонские леса таким деятелям местные власти точно не дадут, не цацкаясь выметут таких мигрантов из страны поганой метлой. Надо было взвешивать, когда и за что чирикать и с чьих рук кормиться.