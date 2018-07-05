Украинские чиновники уверены, что русский язык знать необходимо
5 июля 2018, 09:03 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил о необходимости украинцам учить и знать русский язык. Как пояснил Червоненко свое мнение, украинцам стоит владеть русским языком, чтобы "лучше знать язык противника".
По словам Червоненко, языки дают "конкурентность в общении", - сообщает Газета.ру со ссылкой на выступление Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
"Глубокая ошибка, что как-то выделено пишется об английском языке, который, безусловно, знают все культурные люди, и не пишется, что надо изучать русский", — отметил бывший украинский министр. Он призвал не недооценивать русский язык.
"Не надо недооценивать русский язык как язык международного общения. Всегда язык противника надо знать лучше", — подчеркнул Евгений Червоненко.
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