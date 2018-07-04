Эксперт оценил заявление премьера Польши о «Северном потоке-2»
4 июля 2018, 21:10 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель Международного института глобальных аналитических исследований Тиберио Грациани прокомментировал заявление польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о «Северном потоке-2».
«Этим заявлением польский премьер-министр всего лишь повторил и без того хорошо известную позицию Польши, Украины и Прибалтики относительно строительства газопровода «Северный поток-2». Стоит отметить, что эту позицию занимают страны, в обход которых ведется это строительство. Это заявление направлено против тех стран, которые только выиграют от создания новой энергетической инфраструктуры», - отметил эксперт.
«Европейская промышленность получит значительную выгоду от строительства нового трубопровода. А подобные заявления подрывают попытки некоторых стран Европейского союза восстановить нормальные отношения с Россией», - приводит мнение эксперта RT.
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