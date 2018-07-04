Эксперт считает комичными претензии к России о невыплате взноса в ПАСЕ
4 июля 2018, 19:53 [ «Аргументы Недели» ]
Политический аналитик международного уровня Станислав Бышок прокомментировал настойчивое напоминание пресс-секретаря Генсека Совета Европы Дэниэла Холтена о российских взносах в бюджет ПАСЕ.
«С точки зрения России, эта история кажется комичной. Нам предлагают оплачивать членство в организации, в которой у нас были отняты все права, кроме возможности присутствовать на мероприятиях без права голоса. Россия сейчас гораздо больше интересна Совету Европы в качестве донора, чем в этом заинтересована сама Россия», - прокомментировал сложившуюся ситуацию политолог.
«Наше возвращение в ПАСЕ возможно лишь на полноформатной основе. Причем произойти оно должно параллельно с частичной отменой антироссийских санкций. Было бы странно вернуть Россию в Совет Европы, оставив к стране те же претензии, на основании которых ее фактически исключили из ПАСЕ», - приводит мнение аналитика RT.
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