Киев пригрозил России созданием Мурманских и Барнаульских полков

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос отреагировал на подписанный 2 июля Владимиром Путиным указ о присвоении ряду воинских частей России названий в честь украинских городов.

Анатолий Матиос пригрозил Москве зеркальными ответными мерами, заявив, что «украинец – всегда креативный на выдумку, и эта выдумка всегда его спасала».

«Какое бы у них ни было преимущество в войсках, в оружии, в количестве воинских частей и соединений, Украину еще никто не победил. Пусть попробуют. Тогда у нас появятся и Барнаульские полки, и Мурманские, и так далее», - заявил Матиос в телеэфире.

2 июля 20-18 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении ряду российских воинских частей почетных наименований. Шестой танковый полк российской армии получил почетное наименование «гвардейский Львовский», 68-й танковый полк – «гвардейский Житомирско-Берлинский», 163-й танковый полк стал называться «гвардейский Нежинский». На Украине крайне негативно отреагировали на это, обвинив Россию в краже украинской истории и славы, сообщает Lenta.ru.