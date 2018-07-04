В Туркменистане запретили полигамию

Поправка к Семейному кодексу, запрещающая мужчинам иметь несколько жен, вступит в силу в День знаний – 1 сентября 2018 года. Она появилась по инициативе президента Гурбангулы Бердымухамедова и была единогласно одобрена парламентом республики. Мужей-нарушителей ждут исправительные работы, а «младшие жены» рискуют попасть в тюрьму за проституцию.

Официально в Туркмении разрешено вступать в брак с 18 лет, однако на деле все по-другому: в стране распространены религиозные ранние браки, которые заключает имам в мечети. Законной силы они не имеют, но являются традиционными. В отдаленных районах девочек выдают замуж в 16-17, а то и в 13-14 лет, после наступления критических дней. Школьницы могут стать второй, третьей женой – законами шариата это разрешено.

Власти Туркменистана озаботились такой ситуацией, но встретили неоднозначную реакцию. Некоторые западные эксперты считают, что отдельные социальные проблемы в стране, наоборот, могла бы решить официальная легализация многоженства. По сообщениям «Независимой газеты», Институт войны и мира в Лондоне делал интервью с «младшими женами», которые из-за теневого статуса полигамии лишились поддержки государства и семей своих «мужей». А одна из опрошенных, девушка из маленького села, занимающаяся проституцией, сказала, что после окончания школы или института многие не могут найти работу. И, если бы многоженство разрешили, они бы нашли крепкое мужское плечо и не были бы вынуждены торговать своим телом.