СБУ освоила новую тактику борьбы с народными республиками Донбасса

Сотрудники Службы безопасности Украины начали применять новую тактику борьбы с противостоящими Киеву народными республиками Донбасса. Об этом российские СМИ узнали от источников в силовых структурах ЛНР.

Сайт «Русская весна» пишет, что после массового разоблачения агентуры украинских спецслужб последние стали активно использовать для вербовки жителей самопровозглашенного государства интернет. В качестве примера издание привело случай, о котором журналистам рассказал представитель Народной милиции Николай Пищайкин. По словам мужчины, неизвестный предлагал ему в соцсети «ВКонтакте» выдать за денежное вознаграждение информацию о позициях ополченцев.

Ранее в среду сообщалось, что на Украине назвали виновных в развязывании гражданской войны, которая продолжается на востоке страны с весны 2014 года.