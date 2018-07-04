Власти и политики на Украине негодуют, что украинцы едут отдыхать не на украинские курорты, а в Крым. Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко отметил, что украинские СМИ и чиновники рассказывают о "пустых пляжах и прилавках" в Крыму, о жесткости на крымских курортах ФСБ и якобы высоких ценах, но это все сказки и слухи, которые разбиваются после приезда в Крым. [related_articles]

Он отметил, что украинцы возвращаются домой и рассказывают своих родным, друзьям, коллегам о положительных впечатлениях от отдыха в Крыму. По словам Журавко, рассказывают, какой Россия навела в Крыму порядок, о том, что на полуострове восстанавливается инфраструктура, строятся мосты и дороги. "Что Россия разогнала нерадивых предпринимателей, которые при Украине брали деньги с курортников за подход к морю", - рассказал экс-нардеп.

Вместо дезинформации украинцев о Крыме украинский политик советует Киеву заняться своими проблемами, одной из которых является состояние украинских "курортов", - сообщает rueconomics.ru.

Журавко в своем Facebook сравнил крымские и украинские курорты.