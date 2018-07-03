Трибунал признал генпрокурора Украины виновным в преступлениях в Донбассе

Украинский народный трибунал огласил приговоры в отношении действующего и бывших прокуроров Украины, некоторых депутатов Верховной рады и крупных предпринимателей за преступления в Донбассе.

«Второго июля 2018 года «Украинским народным трибуналом» был оглашен приговор в отношении действующего прокурора Украины Луценко Юрия Витальевича, экс-прокуроров Украины Махницкого Олега Игоревича, Сивука Юрия Григорьевича, Шокина Виктора Николаевича, Яремы Виталия Григорьевича. Они приговорены к лишению свободны сроком от шести до десяти лет», - сообщила председательствующий судья трибунала Елена Шишкина.

Крупный украинский бизнесмен Игорь Коломойский заочно приговорен трибуналом к пожизненному лишению свободы за организацию и финансирование незаконных вооруженных формирований. Бывший губернатор Донецкой области Сергей Тарута приговорен к десяти годам заключения за совершение должностных преступлений, сообщает РИА Новости.