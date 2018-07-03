Опубликован прогноз о космической войне между Россией и США

Соединенным Штатам в будущем придется столкнуться с Россией и Китаем в космическом пространстве. Такой прогноз сделали в американском министерстве обороны.

Представитель Пентагона Роберт Эшли, выступая на состоявшейся недавно в США конференции по безопасности, рассказал, что Москва и Пекин готовятся к конфликту на орбите Земли. По данным Эшли, в рамках этой работы российские и китайские специалисты создают аппараты для перехвата спутников. Военный отметил, что конкуренция в космосе со временем будет только нарастать, поэтому Штатам нужно развивать свои технологии в этой области, пишет Daily Mail.

Ранее сообщалось, что американский генерал Джон Хайтен уличил в разработке космического оружия Северную Корею и Иран.