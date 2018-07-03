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Обнародованы данные о вооруженном столкновении воюющих против Донецка бригад ВСУ

3 июля 2018, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]

Обнародованы данные о вооруженном столкновении воюющих против Донецка бригад ВСУ
фото: globallookpress.com

В зоне конфликта в Донбассе произошло вооруженное столкновение двух соединений Вооруженных сил Украины. Информацию об инциденте обнародовали в армии ДНР.

Украинский офицер раскрыл сценарий осеннего наступления ВСУ в Донбассе

Украинский офицер раскрыл сценарий осеннего наступления ВСУ в Донбассе

Представитель ополченцев Даниил Безсонов рассказал журналистам, что в понедельник украинские военнослужащие из 72-й бригады ВСУ открыли огонь по позициям 24-й бригады и ранили двух артиллеристов. Согласно данным, имеющимся в распоряжении ДНР, причиной конфликта между подразделениями стало столкновение бизнес-интересов – в конце прошлого месяца в Донецке узнали о том, что военные незаконно торгуют на фронте оружием.

Ранее во вторник сообщалось, что украинский офицер, принимающий участие в работе штаба силовой операции на востоке страны, раскрыл сценарий осеннего наступления ВСУ. Ожидается, что военные нанесут удар по городу Горловка, контролируемому властями ДНР.

 

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