Обнародованы данные о вооруженном столкновении воюющих против Донецка бригад ВСУ

В зоне конфликта в Донбассе произошло вооруженное столкновение двух соединений Вооруженных сил Украины. Информацию об инциденте обнародовали в армии ДНР.

Представитель ополченцев Даниил Безсонов рассказал журналистам, что в понедельник украинские военнослужащие из 72-й бригады ВСУ открыли огонь по позициям 24-й бригады и ранили двух артиллеристов. Согласно данным, имеющимся в распоряжении ДНР, причиной конфликта между подразделениями стало столкновение бизнес-интересов – в конце прошлого месяца в Донецке узнали о том, что военные незаконно торгуют на фронте оружием.

Ранее во вторник сообщалось, что украинский офицер, принимающий участие в работе штаба силовой операции на востоке страны, раскрыл сценарий осеннего наступления ВСУ. Ожидается, что военные нанесут удар по городу Горловка, контролируемому властями ДНР.