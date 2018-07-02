Саакашвили требует вернуть ему грузинское гражданство

Михаил Саакашвили потребовал вернуть ему грузинское гражданство, утраченное им взамен на украинское в 2015 году. Политик хочет вернуться к участию в жизни своего родного государства.

«Президент Грузии Георгий Маргвелашвили – абсолютный трус. Потому что, в первую очередь, он отнял у меня гражданство. Если у него есть элементарное мужество, если в нем есть хоть капля человеческого, пусть вернет мне грузинское гражданство. Впустите меня в Грузию, и я покажу вам, кого боится правительство и кем будут пугать народ», - заявил Саакашвили в телеэфире.

«Саакашвили прекрасно знает, что президент Маргвелашвили не отнимал у него грузинское гражданство. Он абсолютно осознанно, лично уступил грузинское гражданство взамен на украинское. К тому же за весь этот период он ни разу не обращался с просьбой о возобновлении гражданства», - прокомментировал это заявление глава администрации грузинского президента Георгий Абашишвили.

Весной текущего года грузинский парламент одобрил поправки в законодательство страны, разрешающие иметь двойное гражданство, сообщает РИА Новости.