Саакашвили требует вернуть ему грузинское гражданство
2 июля 2018, 15:54 [ «Аргументы Недели» ]
Михаил Саакашвили потребовал вернуть ему грузинское гражданство, утраченное им взамен на украинское в 2015 году. Политик хочет вернуться к участию в жизни своего родного государства.
«Президент Грузии Георгий Маргвелашвили – абсолютный трус. Потому что, в первую очередь, он отнял у меня гражданство. Если у него есть элементарное мужество, если в нем есть хоть капля человеческого, пусть вернет мне грузинское гражданство. Впустите меня в Грузию, и я покажу вам, кого боится правительство и кем будут пугать народ», - заявил Саакашвили в телеэфире.
«Саакашвили прекрасно знает, что президент Маргвелашвили не отнимал у него грузинское гражданство. Он абсолютно осознанно, лично уступил грузинское гражданство взамен на украинское. К тому же за весь этот период он ни разу не обращался с просьбой о возобновлении гражданства», - прокомментировал это заявление глава администрации грузинского президента Георгий Абашишвили.
Весной текущего года грузинский парламент одобрил поправки в законодательство страны, разрешающие иметь двойное гражданство, сообщает РИА Новости.
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