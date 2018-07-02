СМИ узнали о подготовке Пентагона к боевым действиям в Северной Корее

Министерство обороны Соединенных Штатов потратит полмиллиарда долларов на подготовку Вооруженных сил к подземному бою. В пособии, выпущенном Пентагоном, говорится о том, что армии, вероятно, придется воевать в таких условиях на территории КНДР.

Как пишет газета The Times, в распоряжении северокорейских военных имеется разветвленная система подземных тоннелей. Специалисты Пентагона полагают, что с помощью этих коммуникаций Пхеньян сможет за час перебросить к границе с Южной Кореей до 30 тысяч солдат.

Ранее сообщалось, что американское Минобороны решило внести коррективы в свою стратегию. При этом информировать общественность об изменениях военные не стали.