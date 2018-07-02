Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказался по поводу требования главы МИД Эстонии Свена Миксера остановить строительство газопровода "Северный поток - 2".

Свен Миксер полагает, что становить проект "Северный поток - 2" — в интересах Европейского союза.

Сенатор Алексей Пушков призвал не воспринимать всерьез заявление эстонских властей, - сообщает rueconomics.ru. По мнению политика, Таллин не может ничего требовать от Москвы или своих партнеров, так как Эстония по сути не имеет никакого отношения к реализации проекта. Как подчеркнул Пушков, мнение дипломатов "никого не волнует".

"МИД Эстонии потребовал (!) остановить сооружение Северного потока-2. Эстония требовать ничего не может: она в этом деле никого не волнует и вообще тут не при чем - вот уж чей номер 16-ый в этой истории", - написал вчера поздно вечером Пушков в Твиттер.

Эстонский министр назвал "Северный поток -2" рычагом, "с помощью которого Россия проникнет в европейскую политику", - передает RT.