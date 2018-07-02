ВСУ атаковали ракетами силы ополченцев и сорвали «хлебное перемирие» в Донбассе
2 июля 2018, 08:32 [ «Аргументы Недели» ]
Вооруженные силы Украины, задействованные в силовой операции Киева на востоке страны, сорвали «хлебное перемирие». Согласно договоренностям, заключенным сторонами конфликта, режим прекращения огня начал действовать 1 июля.
Как сообщил сайт ДНР, накануне утром ВСУ атаковали противотанковыми ракетами грузовик ополченцев в районе села Сигнальное. Водитель транспортного средства с тяжелыми ранениями был доставлен в медицинское учреждение.
Ранее в тот же день украинские военные обстреляли город Докучаевск. В народной республике отметили, что противник использовал БМП.
Вечером в воскресенье киевские силовики открыли огонь из минометов по району поселка Калиново, который находится под контролем ЛНР. Соответствующую информацию озвучил спикер Народной милиции самопровозглашенного государства Андрей Марочко. Он добавил, что ВСУ используют объявленное перемирие для переброски в зону конфликта тяжелых вооружений. Данные действия противника зафиксировала разведка ополченцев.
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