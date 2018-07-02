Украинский президент Петр Порошенко назвал Канаду "самым искренним другом" Украины. Обращаясь к гражданам Канады с поздравлением с Днем Канады украинский лидер написал в Facebook: "В мире, наверное, нет искренней друга Украины, чем Канада. Счастья и процветания вашей стране, в которой живут прекрасные люди!". Совместные морские учения с США скоро пройдут на Украине

"Мы рады праздновать этот особенный день с нашим ближайшим союзником. Мы желаем счастья и процветания вашей прекрасной стране и людям", — говорится в поздравлении украинского лидера.

Украинский президент поздравил канадцев на двух языках - на английском и французском языках. В Канаде два официальных языка.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее неоднократно обещал, что будет помогать Украине "защищать свой суверенитет".

Напомним, до марта 2019 года была продлена миссия 200 канадских военных инструкторов на Украине, которые занимаются обучением солдат и офицеров ВСУ на Яворовском полигоне во Львовской области на западе страны.